Волгоград, 29 ноября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Волгоградская областная дума представит поправки в закон о переименовании города Волгограда и других населённых пунктов через референдум. Соответствующий законопроект разместили на сайте регионального парламента.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«В случае принятия к рассмотрению предложения <…> Волгоградская областная дума в течение пяти календарных дней со дня принятия размещает указанное постановление, содержащее информацию о возможности реализации инициативы проведения областного референдума», — говорится в тексте документа.

Предложение о переименовании города поддержат, если более половины принявших участие в референдуме проголосуют за него.

Изучение общественного мнения о проведении референдума по переименованию города Волгограда в Сталинград началось в конце марта 2023 года. Однако мнения горожан по этому поводу разделились. Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в феврале, 67% жителей города не поддерживают эту инициативу.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Международный союз бывших малолетних узников фашизма направил письмо в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с просьбой вернуть Волгограду прежнее название. Авторы письма считают, что настал момент, когда городу следует вернуть его имя, получившее мировую известность в январе 1943 года.