Москва, 29 ноября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев в случае гибели, ранения, получения травмы или контузии, инвалидности, сообщили 29 ноября на сайте кабмина.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Утверждены правила страховых выплат для добровольцев. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Согласно указу президента от августа 2023 года, размер страховой выплаты в случае смерти добровольца составит более 3,1 млн рублей. В случае установления I группы инвалидности — 2,3 млн рублей, при установлении II группы инвалидности — 1,5 млн рублей, а при установлении III группы инвалидности — более 780 тыс. рублей. Также в документе говорится, что при получении тяжёлого увечья размер страховой выплаты составит 313,1 тыс. рублей, а в случае лёгкого — около 78,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе кабинет министров упростил порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих. Для выплаты компенсации в случае гибели военного установили срок в 30 дней.

В мае президент подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам Государственной противопожарной службы, работникам МЧС России. В случае гибели вышеуказанных сотрудников, военнослужащих и работников, выполняющих задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей. В случае увечий — 3 млн рублей.