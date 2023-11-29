Херсон, 29 ноября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области. В результате погиб один мирный житель. Об этом сообщили в оперативных службах области.

Валентин Спринчак/ТАСС

Под удар ВСУ попали несколько населённых пунктов, среди них Новая Каховка и Голая Пристань. В общей сложности украинские военнослужащие выпустили по региону 29 снарядов.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Голая Пристань, Новая Маячка, Раденск, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии», — рассказали представители Херсонской области.

Местные власти устанавливают размеры нанесённого инфраструктуре ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 ноября ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS. При обстреле получил ранения мирный житель.

Украинские военные выпустили из РСЗО три ракеты, две из которых перехватила система ПВО. Третья попала в детский сад. В итоге частично разрушен второй этаж, повреждения получили стены и крыша.