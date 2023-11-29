Петропавловск-Камчатский, 29 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Участки, которые будут выдаваться участникам СВО и членам их семей, обеспечат подъездными путями и электроснабжением. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе передачи «Время Камчатское».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Те участки, которые будут предоставлены участникам СВО и членам их семей, будут заранее распланированы, что позволит не просто выдать участки, а создать жилую среду и обеспечить транспортную доступность для возможности быстрого строительства индивидуального дома», — сообщил губернатор.

Он добавил, что власти берут на себя обязательство по обустройству подъездных путей к участкам, а также по подведению электричества. «По возможности будем устраивать и другие коммуникации, где есть возможность — газ, водоснабжение и водоотведение. Всё будет зависеть от конкретного местоположения участка», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона выразил уверенность, что первые участки будут выданы уже в этом году, а в следующем начнётся их освоение.

Заявление на получение земельного участка можно подать в МФЦ. Для получения участка необходимо будет подтвердить статус ветерана боевых действий. Кроме того, на дату подачи заявления о постановке на учёт на получение земельного участка участник должен завершить своё участие в СВО и зарегистрироваться по месту жительства (пребывания) в Камчатском крае. Участники должны показать, что они не имеют (не имели) права собственности в Камчатском крае на земельный участок, предоставленный ему бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена (в случае обращения за земельным участком для индивидуального жилищного строительства). Также среди пакета документов — подтверждение того, что заявитель удостоен звания Героя Российской Федерации или награждён орденом Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.

В свою очередь, члены семей участников СВО должны подтвердить, что погибший (умерший) участник СВО получил статус ветерана боевых действий и удостоен звания Героя Российской Федерации или награждён орденом Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. На дату подачи заявления о постановке на учёт на получение земельного участка член семьи участника СВО зарегистрирован по месту жительства (пребывания) в Камчатском крае; а также не имеет (не имел) права собственности в Камчатском крае на земельный участок, предоставленный ему бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена (в случае обращения за земельным участком для индивидуального жилищного строительства).