Анталья, Турция, 29 ноября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Анталье начало проверку после сообщений об убийстве двух россиянок в городе Бодруме на юго-западе Турции. Об этом 29 ноября рассказали в дипмиссии.

Habertűrk Место обнаружения тел

«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодруме генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», — сообщили дипломаты ТАСС.

В дипмиссии уточнили, что после получения необходимых сведений дадут дополнительный комментарий по этому вопросу.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что около обочины дороги у населённого пункта Ичмелер обнаружили тела 40-летней женщины и её 15-летней дочери. Прибывшие на место полицейские предположили, что погибшие — россиянки, ставшие жертвами преступления. Началось расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября в долине реки Парвати у населённого пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух граждан России — мужчины и женщины. Местные правоохранители не увидели в гибели российских туристов криминальной составляющей.

В турецком городе Эрзуруме 25 сентября нашли мёртвой российскую феминистку Анастасию Емельянову. По словам подруги погибшей, женщина не выходила на связь с 20 сентября, однако турецкая полиция не хотела сразу принимать заявление о пропаже.