Сухум, 29 ноября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Сухуме на Михайловском кладбище прошли похороны корреспондента «РИА Новости» Дмитрия Статейнова, работающего в республике.

Telegram-канал Дмитрия Статейнова Журналист Дмитрий Статейнов

Проститься с журналистом пришли сотни человек. Среди них представители общественности, минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов. В выступлениях они отмечали высокий профессионализм, человеческие качества, общительность и любовь Статейнова к Абхазии.

Журналист скончался 24 ноября в Ростове-на-Дону, где участвовал в международном патриотическом форуме. Ему был 41 год. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Он родился в 1981 году в Красноярском крае. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры по специальности «режиссура». Сыграл в кино несколько эпизодических ролей. Статейнов известен как автор нескольких документальных фильмов об участии жителей Абхазии в Великой Отечественной войне. Он также был автором военно-патриотического проекта «Кавказский фронт».