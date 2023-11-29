Краснодар, 29 ноября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Шесть человек погибли во время пожара в посёлке Высоцкий в Краснодарском крае, сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России

«На пожаре погибли четыре ребёнка и двое взрослых. Горел частный дом в посёлке Высоцкий Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в частном доме и распространился на площади 72 квадратных метра. В ликвидации пожала участвовали 14 специалистов МЧС и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября два человека погибли во время пожара в квартире в посёлке Знамя Победы в Новой Москве. Они выпрыгнули из окна на 11-м этаже, пытаясь спастись от пожара.

В Перми 24 ноября при пожаре погибла женщина с двумя детьми. Пожар вспыхнул после взрыва газового оборудования в гараже частного дома.