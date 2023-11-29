Москва, 29 ноября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Возле кластера «Ломоносов» на западе Москвы появилось современное освещение и обустроены удобные пешеходные зоны. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, это сделано с учетом пожеланий сотрудников кластера.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Возле кластера «Ломоносов» благоустроены тротуары и освещение

«В этом году провели комплексные работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности флагманского кластера «Ломоносов», который стал частью Инновационного научно-технологического центра «Воробьёвы горы», — отметил Пётр Бирюков. Он сообщил, что в рамках первого этапа благоустройства обустроены удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировано энергоэффективное освещение.

На территории кластера обновили около 4,8 тыс. кв. м асфальта на тротуарах и почти 8,2 тыс. кв. м на проезжей части. Старые опоры освещения демонтировали, сообщил Пётр Бирюков, и разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Возле кластера «Ломоносов» благоустроены тротуары и освещение

«Для автомобилистов организовали 120 парковочных мест, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, — рассказал заместитель мэра Москвы. — В районе кластера разбили 2,6 тыс. квадратных метров газона».

Второй этап благоустройства территории кластера «Ломоносов» запланирован на 2024 год.