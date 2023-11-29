Вашингтон, 29 ноября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Главы минобороны США, Великобритании и Австралии 1 декабря в Калифорнии проведут обсуждение вопросов, которые касаются американо-британо-австралийского альянса AUKUS. Об этом 29 ноября рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

Райдер отметил, что американский министр обороны Ллойд Остин 1–2 декабря будет находиться в штате Калифорния.

«В пятницу он примет вице-премьера, министра обороны Австралии Ричарда Марлза и министра обороны Великобритании Гранта Шэппса на аэродроме Моффет-Филд в Калифорнии, чтобы обсудить военное партнёрство Австралии, Великобритании и США AUKUS», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 26 июля, что альянс AUKUS полностью открыт для взаимодействия с Новой Зеландией и другими партнёрами.

Альянс с участием США, Великобритании и Австралии AUKUS создали в 2021 году. В нём предусматривается проведение ряда совместных разработок в военной сфере. Одним из таких проектов стало строительство США и Британией атомных подводных лодок для Австралии. Кроме того, Вашингтон не исключал возможность расширения AUKUS за счёт партнёров США в Европе и Азии.