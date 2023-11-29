Вашингтон, 29 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Падение главной рождественской ёлки США, установленной перед Белым домом, это метафора, символизирующая политику американского президента Джо Байдена. Об этом начали заявлять американские республиканцы после инцидента, передаёт Fox News.

Кадр из видео

«Национальная рождественская ёлка падает ВНИЗ. Прекрасное описание президентства Джо Байдена», — говорится в аккаунте комитета палаты представителей США по судебной власти, контролируемого республиканцами, в соцсети Х (ранее Twitter).

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Отмечается, что консервативный ведущий ток-шоу Бенни Джонсон назвал падение главной рождественской ёлки «очень уместным».

Главная рождественская ёлка США упала 28 ноября. По данным Национальной метеорологической службы, дерево, на котором 30 ноября должен был зажигать огни Байден, повалил ветер.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября бывший личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что снижение когнитивных способностей у 81-летнего Байдена идёт быстро, и это уже должно серьёзно беспокоить не только окружение президента, но и общественность страны. По его словам, нахождение действующего главы Белого дома у власти и тем более второй срок президентства несут угрозу США.

Агентство Bloomberg 28 ноября сообщило, что вместо Байдена на конференцию по климату в Дубае поедут вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Отмечалось, что Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию.