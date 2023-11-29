Грозный, 29 ноября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором батальона имени шейха Мансура, входящего в состав Минобороны. Об этом 29 ноября сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

. П/с главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС Сын главы Чечни Адам Кадыров

«Сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора <…> — Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности главы Чеченской Республики <…> Адама Рамзановича Кадырова», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей чеченского народа.

Кроме того, добавил Делимханов, Адаму Кадырову вручили вторую звезду батальона имени шейха Мансура. Первую звезду ранее получил Рамзан Кадыров.

О формировании в Чечне нового батальона Министерства обороны России, который будет носить имя шейха Мансура, глава республики Рамзан Кадыров объявил 24 октября. На следующий день стало известно, что его командиром станет Руслан Геремеев.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава минздрава Чечни Адам Алханов заявил, что, несмотря на молодой возраст, у Адама Кадырова уже есть большой практический опыт, а также сильный дух воина. Также известно, что он несколько раз побывал в зоне спецоперации.

В октябре молодому человеку присвоили звание Героя Чеченской Республики, а 15 ноября его наградили орденом «За служение религии Ислам» I степени. Ордена его удостоили за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

Адаму Кадырову 24 ноября исполнилось 16 лет. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его сын поставил перед собой серьёзные цели, к достижению которых уверенно идёт. Он рассказал, что Адам с малых лет начал заниматься спортом, а чуть позже ― военной подготовкой. Кроме того, он успешно освоил навыки владения оружием и периодически проводит занятия по огневой и тактической подготовке и имеет успехи в этом направлении.