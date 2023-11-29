Псков, 29 ноября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Жителя Псковской области задержали за попытку шпионажа в пользу Латвии, сообщили 29 ноября в региональном управлении ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Уроженец города Печоры задержан по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, житель Печор с декабря прошлого года пытался установить контакт с представителем латвийского посольства в Москве.

Он планировал передавать Латвии данные о дислокации подразделений органов ФСБ и российской армии в Псковской области. Взамен он надеялся получить гражданство Латвии.

Также он планировал собирать информацию, которую впоследствии его кураторы могли использовать в деятельности против безопасности России.

В ФСБ уточнили, что против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ).

ФСБ 27 ноября сообщила, что в Самаре задержали женщину в рамках уголовного дела о госизмене. Она склоняла военнослужащих ВС России в зоне СВО к переходу на сторону украинской армии.

Накануне, 28 ноября, ФСБ сообщила о том, что суд признал виновным жителя Вологодской области в подготовке теракта в зданиях правоохранительных органов. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.