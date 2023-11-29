Вашингтон, 29 ноября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Вместо президента США Джо Байдена на двухнедельный форум в Дубае, посвящённый изменению климата, поедут вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Rod Lamkey — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен

По данным источника, на этой неделе в ОАЭ прибудет вице-президент США, которая выступит на климатической конференции с речью.

Отмечается, что Белый дом не прокомментировал эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Байден не поедет в Дубай на конференцию по климату. При этом причины отсутствия президента США на мероприятии не уточнялись.

Конференция по климату в Дубае будет проходить с 30 ноября по 12 декабря. На ней Соединённые Штаты будет представлять спецпосланник президента по климату Джон Керри.