Вместо Байдена на конференцию по климату в Дубае поедут Харрис и Блинкен
Bloomberg: вместо Байдена на конференцию по климату в Дубае приедет Харрис
Вашингтон, 29 ноября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Вместо президента США Джо Байдена на двухнедельный форум в Дубае, посвящённый изменению климата, поедут вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным источника, на этой неделе в ОАЭ прибудет вице-президент США, которая выступит на климатической конференции с речью.
Отмечается, что Белый дом не прокомментировал эту информацию.
Как передавало ИА Регнум, 26 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Байден не поедет в Дубай на конференцию по климату. При этом причины отсутствия президента США на мероприятии не уточнялись.
Конференция по климату в Дубае будет проходить с 30 ноября по 12 декабря. На ней Соединённые Штаты будет представлять спецпосланник президента по климату Джон Керри.