Киев, 29 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Конфликт между главой Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным был «предсказуем», его спровоцировал провал контрнаступления украинских войск этим летом. Об этом 28 ноября рассказал журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

Отмечается, что многие в украинском правительстве поддерживают позицию Залужного, который публично обнародовал тезисы противоречащие позиции главы Киева Зеленского. В кабмине Украины много тех, кто согласен с «трезвыми выводами» главкома ВСУ.

Авторы публикации уточняют, что Залужный на сегодняшний день не заявлял о каких-то политических амбициях, но опросы общественного мнения показывают явный рост доверия к нему к середине ноября. Доверие к Зеленскому упало до 32%, в то время как Залужному доверяют 70% респондентов. Данные опроса говорят о том, что действующий глава Украины может проиграть президентские выборы, если Залужный станет его конкурентом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что офис Зеленского потребовал от властей всех регионов Украины не вступать в общение с главкомом ВСУ Залужным. Предполагается, что такой шаг офис Зеленского предпринял, пытаясь ослабить возможного конкурента в предстоящей борьбе за президентское кресло.