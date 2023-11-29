Токио, 29 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Власти Японии обеспокоены укреплением отношений России и Китая, что является для Токио одним из наиболее сильных страхов. Об этом 27 ноября написала газета South China Morning Post со ссылкой на новый доклад по безопасности Национального института оборонных исследований (NIDS — аналитический центр, связанный с японским минобороны).

ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

По данным издания, NIDS опубликовал новый доклад о стратегии Китая на минувшей неделе, и в нём утверждается, что соперничество между США и блоком Китай — Россия в ближайшие десять лет будет только нарастать.

В документе отмечается, что «наибольшую тревогу» у властей Японии вызывают совместные манёвры китайских и российских флота и авиации в акватории Японского моря, а также их совместные учения вокруг японских островов, которые состоялись в начале года.

Как заявил профессор международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой, новый доклад NIDS совпадает по содержанию с несколькими так называемыми «Белыми книгами» и исследованиями, которые проводились в Японии в течение последних нескольких лет.

По его словам, японские власти «встревожены» укрепляющимся сотрудничеством и взаимодействием между армиями России и Китая во время учений неподалёку от Японии, хотя это только часть «кошмарного сценария» для Токио.

«Этот формирующийся альянс — не самая плохая ситуация, в которой могла бы оказаться Япония, но он является её составляющей. Наихудшим сценарием стало бы укрепление этого альянса и вывод американских войск из Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Маллой.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Москва уведомила Токио об окончании действия двустороннего соглашения о партнёрстве в сфере сокращения ядерного оружия. В МИД России объяснили такое решение откровенно антироссийской политикой Японии, в которую также входят санкции и меры для нанесения ущерба российской стороне.

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 14 ноября заявил, что Токио считает южную часть Курильских островов своими «исконными территориями». По его словам, эта позиция Токио остаётся неизменной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле регулярно видят заявления властей Японии о том, что Курилы якобы «оккупированы» Россией, и считают подобную постановку вопроса неприемлемой. Он напомнил, что Курилы — неотъемлемая часть Российской Федерации.