Президент Туниса выразил готовность принять раненых из Газы
Президент Туниса Каис Саид выразил готовность принять раненых из Газы
Тунис, 29 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Тунис выразил готовность принять раненых из сектора Газа, сообщила 29 ноября канцелярия президента республики Каиса Саида в соцсети Х.
Об этом Саид сказал президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси по телефону. По словам главы Туниса, в стране готовы оказать раненым из Газы медицинскую помощь.
Саид отметил важную роль Каира в вопросе доставки гуманитарной помощи в Газу.
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 26 ноября заявил о прогрессе в достижении договорённости с ХАМАС по освобождению второй группы удерживаемых в Газе израильских заложников.
По его словам, Египет выступает в качестве посредника на переговорах с ХАМАС. Также посредником выступает Катар.
В МИД Катара 28 ноября сообщили, что ХАМАС освободил девять женщин и одну несовершеннолетнюю. Людей передали Красному Кресту. Двумя днями ранее в ХАМАС заявили о передаче 20 заложников Красному Кресту.