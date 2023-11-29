Тунис, 29 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Тунис выразил готовность принять раненых из сектора Газа, сообщила 29 ноября канцелярия президента республики Каиса Саида в соцсети Х.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Об этом Саид сказал президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси по телефону. По словам главы Туниса, в стране готовы оказать раненым из Газы медицинскую помощь.

Саид отметил важную роль Каира в вопросе доставки гуманитарной помощи в Газу.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 26 ноября заявил о прогрессе в достижении договорённости с ХАМАС по освобождению второй группы удерживаемых в Газе израильских заложников.

По его словам, Египет выступает в качестве посредника на переговорах с ХАМАС. Также посредником выступает Катар.

В МИД Катара 28 ноября сообщили, что ХАМАС освободил девять женщин и одну несовершеннолетнюю. Людей передали Красному Кресту. Двумя днями ранее в ХАМАС заявили о передаче 20 заложников Красному Кресту.