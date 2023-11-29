Палестина, 29 ноября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Военные катера израильской армии обстреляли прибрежную зону на юге сектора Газа, сообщил 29 ноября телеканал Al Jazeera.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

Уточняется, что обстрел ЦАХАЛ осуществила возле города Хан-Юниса. Данных о последствиях атаки пока нет.

Арабские телеканалы утром 28 ноября сообщили об обстреле Газы со стороны ЦАХАЛ. Израильская армия провела массированную атаку к востоку от Хан-Юниса.

Обстрел произошёл в день начала дополнительного периода гуманитарной паузы, договорённость о которой была достигнута на переговорах при посредничестве Египта, Катара и США.

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Гази Хамад 28 ноября заявил, что группировка готова к достижению полного компромисса с Израилем по обмену пленными. После окончания гуманитарной паузы ХАМАС продолжит боевые действия против ЦАХАЛ.