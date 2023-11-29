Москва, 29 ноября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что в ходе заседания совета глав МИД стран — членов НАТО многие их них «вполголоса и с опаской» признали провал контрнаступления украинской армии. Он написал об этом 29 ноября в Telegram-канале.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Как отметил Пушков, Сийярто тактично не назвал имя одного из своих коллег, который в ходе заседания говорил об «успешности» контрнаступления ВСУ.

«Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Сийярто написал, что министры иностранных дел стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали провал контрнаступления украинских войск. Глава МИД Венгрии уточнил, что такого мнения придерживаются почти все его коллеги из стран альянса.

Британское издание The Economist 10 ноября со ссылкой на собственные данные написало, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом. По его данным, интенсивность боевых действий с 13 октября значительно уменьшилась, что свидетельствует о замедлении продвижения украинской армии.