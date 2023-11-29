Киев, 29 ноября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся на польско-украинской границе, уже трансформируется в «полувоенный» конфликт с человеческими жертвами. Такое заявление сделал 28 ноября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

Польские перевозчики уже более двух недель блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков и приостановить действие лицензий для украинских компаний. Очередь грузовых автомобилей на стороне Польши достигла уже 50 км, в ней скончались два украинских водителя.

«Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», — заявил Соскин.

Также Соскин отметил, что бюджет Украины уже недополучил в связи с создавшейся ситуацией около ста миллионов евро. Власти Киева при этом не могут ничего предпринять, и такое положение вещей, по словам Соскина, он расценивает как предательство национальных интересов.

Комментируя недавний пост организатора протеста на границе Польши и Украины Рафала Меклера, в котором он назвал украинцев «избалованными детьми с недостатком воспитания», Соскин указал на неспособность киевских властей ответить на такого рода оскорбления. По мнению аналитика, подобные оскорбления недопустимы, а молчание властей, включая главу Украины Владимира Зеленского, говорит «об унижении, безалаберности, непрофессионализме, некомпетентности, глупости руководства и неумении защищать интересы страны».

Ранее ИА Регнум сообщало, что польские власти обратились к Украине с просьбой отменить регистрацию большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию ЕС без груза. Призыв Варшавы касается механизма регистрации как минимум на двух пограничных пунктах. Решение Украины ввести электронную очередь привело к увеличению времени простоя автомобилей из ЕС на границе Украины и Евросоюза.

Соскин 27 ноября предупредил украинские власти, что затянувшаяся блокада КПП на польско-украинской границе грозит вылиться в открытый военный конфликт между двумя странами.