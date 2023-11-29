Геническ, Херсонская область, 29 ноября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) разработал для украинской армии примитивный план для контрнаступления. Такое мнение 29 ноября высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Даже у нас многие сначала считали, что НАТО разработало для Киева какой-то хитрый план так называемого контрнаступления. Однако в действительности всё проще — никакого особого плана не было. Точнее — он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Сальдо пояснил, что именно поэтому ВСУ пытаются наступать на всех направлениях с целью получить хоть какие-то результаты.

Левый берег Днепра в Херсонской области глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение считают своим последним шансом для того, чтобы выслужиться перед хозяевами с Запада, уточнил губернатор.

«Но ничего у них не выйдет. Уже не вышло. Если им хочется впустую сжигать войска на двухкилометровом участке болота — наших военных это вполне устраивает», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия признал, что руководство ВСУ до сих пор не составило план ведения боевых действий в 2024 году. Он добавил, что представители «общественного контроля» уже долго ждут такой документ.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что среди жителей Украины нарастают разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления украинских войск и отсутствия возможности скорого завершения конфликта. Издание отметило, что украинцы начали понимать, что боевые действия, вероятнее всего, продолжатся.