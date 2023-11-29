Москва, 29 ноября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Снайпер-доброволец Вооружённых сил России с позывным Череп в зоне спецоперации четыре дня выжидал появления бойца ВСУ и уничтожил его одним выстрелом. Он рассказал об этом 29 ноября.

РИА Новости/Константин Михальчевский

На кадрах, которые опубликовало «РИА Новости», видно, как пуля моментально поражает выглянувшего из-за веток украинского бойца в каске.

По словам снайпера, ему четыре дня пришлось ожидать, когда военный ВСУ покажет голову из-за веток. После этого Черепу понадобилось несколько секунд, чтобы прицелиться и произвести выстрел.

Российский военный уточнил, что это было единственное место, из которого противник мог осуществлять наблюдение для корректировки огня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов рассказал, что российская армия за последнюю неделю ощутимо продвинулись на западной окраине Клещеевки на артёмовском направлении. Он уточнил, что ВС России удаётся брать в плен много бойцов ВСУ, которые несут большие потери, и их позиции начинают сыпаться.