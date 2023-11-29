Москва, 29 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. При уничтожении дрона над городом Подольском (Московская область) никто не пострадал, сообщил 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Глава Москвы сообщил, что в сторону Москвы летел беспилотник, который успешно отразили силы ПВО в Подольске.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — сообщил Собянин.

Он добавил, что на месте происшествия ведут работу специалисты экстренных служб.

Минобороны 29 ноября сообщило, что в 07.30 мск российские силы ПВО уничтожили над Подольском украинский дрон самолётного типа.

Вечером 27 ноября Минобороны сообщало об уничтожении беспилотника ВСУ самолётного типа над Рязанской областью.