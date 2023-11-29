Вашингтон, 29 ноября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Иранский беспилотный летательный аппарат пролетел рядом с атомным авианосцем ВМС Соединённых Штатов Америки «Дуайт Эйзенхауэр» в Персидском заливе. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Fox News.

U.S. Navy Авианосец Дуайт Эйзенхауэр

«Иранский дрон летал вблизи авианосца «Эйзенхауэр» в Персидском заливе», — сообщил телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.

По информации источника, дрон, оператор которого проигнорировал множественные предупреждения, пролетел мимо авианосца, когда тот находился в международных дронах. Отмечается, что американские военные посчитали инцидент результатом проявления непрофессионализма и несоблюдения безопасности со стороны Ирана.

Как передавало ИА Регнум, атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в составе авианосной ударной группы ВМС США подошёл к Ормузскому проливу между Оманским и Персидским заливами 17 ноября. Судна направили в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу «Джеральд Р. Форд» на фоне обострения палестино-израильского конфликта.