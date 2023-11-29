Москва, 29 ноября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в небе над Подольским городским округом Московской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Ранее о сбитом в Подольске дроне написал мэр Москвы Сергей Собянин. В Минобороны отметили, что его обезвредили примерно в 07:30 мск.

«29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.