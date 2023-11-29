Киев, 29 ноября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, видеозапись которой опубликована на сайте Еврокомиссии, сравнил западных союзников Киева со «стадом слонов».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Я думаю, вообще-то, что эта идиома несправедлива по отношению к слонам. Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга», — заявил Кулеба.

Дипломат назвал Украину «членом стада», объяснив, что союзные ей государства будут защищать страну настолько же сильно, насколько она будет вносить свой вклад в их защиту.

Также Кулеба добавил, что не чувствует давления со стороны западных союзников в вопросе о начале переговоров с Россией.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы министерства юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет мирный договор с Москвой, если Россия не согласился выплачивать репарации. Напомним, 30 сентября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о запрете на ведение каких-либо мирных переговоров, пока президентом России будет Владимир Путин. При этом лидер Российского государства неоднократно подчёркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.