Москва, 29 ноября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили в небе над городским округом Подольск (Московская область) беспилотный летальный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы, сообщил в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

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«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

Собянин уточнил, что, по предварительным данным, разрушений и ранения людей удалось избежать. Мэр добавил, что на месте находятся специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Ростовской области беспилотник пытался атаковать объекты на территории региона. Российским военным удалось сбить вражеский БПЛА. Глава области Василий Голубев поблагодарил Вооружённые силы России за отражение нападения.

26 ноября на территории Ливенской базы сельхозхимии «ФосАгроОрёл» в городе Ливны Орловской области произошёл взрыв. Предположительно, по данным источника ИА Регнум, его причиной стало падение беспилотника.

Из-за взрыва получила повреждения обшивка металлического ангара, у которой оторвало три листа металлопрофиля. В результате случившегося никто не пострадал.