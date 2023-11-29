Новый, 643-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что фрегат Черноморского флота четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» нанёс удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие видеокадры опубликовало в своём Telegram-канале Минобороны РФ 29 ноября. Они свидетельствуют о том, что экипаж корабля выполнил поставленную задачу, нанеся удар высокоточным оружием большой дальности по целям противника.

Министерство обороны России Пуск ракет «Калибр» фрегатом ЧФ по объектам ВСУ

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В оборонном ведомстве также отметили, что надводные корабли различных классов во взаимодействии с самолётами и вертолётами морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова. Также в их задачу входит поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ и мониторинг воздушного пространства.

Тем временем издание Forbes известило, что Вооружённые силы Украины потеряли первый основной боевой танк Leopard 1A5, переданный Германией, всего через несколько недель после того, как его стали применять в зоне боевых действий. Видео глупой «отдачи» танка Leopard экипажем ВСУ цитируют ряд российских СМИ.

Утверждается, что в районе Купянска украинские боевики выехали на Leopard 1A5 в чистое поле и начали обстреливать позиции ВС РФ. Всё это время боевую машину ВСУ «вёл» российский беспилотник. По его наводке российские войска запросто уничтожили хвалёную натовскую технику.

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