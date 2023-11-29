Симферополь, 29 ноября, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

«Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры противника», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по заданным целям был выполнен успешно, военные объекты поражены.

В Министерстве обороны напомнили, что корабли Черноморского флота во взаимодействии с самолётами и вертолётами морской авиации осуществляют патрулирование акватории у Крымского полуострова, а также решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что за неделю морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Чёрного моря 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крымского полуострова. Кроме того, средствами ПВО были сбиты самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.