Москва, 29 ноября, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Сильнейший шторм, обрушившийся на полуостров Крым, может повториться ещё несколько раз до конца XXI века, так как в результате изменения климата опасные метеоявления наблюдаются всё чаще. Такое прогноз сделал 29 ноября климатолог Алексей Кокорин в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Кокорин уточнил, что в текущем столетии шторм в Крыму может повториться, и даже не один раз. Как пояснил специалист, свидетельством изменения климата является не конкретный шторм в Крыму или «невиданный снегопад» в Москве, а тот факт, что подобные метеоявления стали наблюдаться чаще.

«Они не невиданные — и в XVIII, и в XIX веке были, но стали чаще», — подчеркнул климатолог.

Кокорин пояснил, что волны тепла в мире стали наблюдаться в пять раз чаще, а количество штормов возросло в 2–3 раза, если сравнивать с XIX веком. Причём в дальнейшем количество опасных метеорологических явлений будет лишь расти, и человечество может остановить этот процесс на относительно «приемлемом» уровне, только если пересмотрит своё отношение к климатическим доктринам и выполнит их цели.

Кроме того, климатолог отметил, что учащение опасных метеоявлений может повлечь пересмотр проектов защитных сооружений. Как показал недавний шторм в Крыму, сооружения необходимо укрепить, а если принять во внимание возможное возрастание количества таких явлений, то и перестроить заново с учётом возрастания нагрузки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, обрушившийся 26 октября на полуостров Крым шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что регион пережил «армагеддон» во время обрушившегося на него сильного шторма. По его словам, такой силы ветра и такой силы волн не могут припомнить даже крымские старожилы. Скорость ветра достигала 40 м/с, из-за разгула стихии погиб один человек. В Севастополе в результате шторма пострадали три человека.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры из-за шторма. Глава Крыма заявил, что в регионе продолжают подсчитывать ущерб от непогоды и восстанавливать энергоснабжение.