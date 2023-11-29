Киев, 29 ноября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли первый основной боевой танк Leopard 1A5, переданный Германией, всего через несколько недель после того, как его стали применять в зоне боевых действий. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщило издание Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Будучи обнаруженным, незащищённый танк стал лёгкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему всё более точно», — говорится в материале. Отмечается, что немецкий танк, попавший под огонь российской артиллерии, числился за 44-й бригадой ВСУ.

Авторы материала подчеркнули, что немецкие Leopard 1A5 являются крайне незащищёнными танками, что неизбежно приведёт к их уничтожению.

Как передавало ИА Регнум, Германия передала Украине 25 танков Leopard 1A5 в начале ноября. Согласно обновлённому 2 ноября списку на сайте немецкого правительства, в пакет военной помощи также были включены надводные разведывательные дроны, радары для наблюдения за воздушным пространством и 30 тысяч комплектов зимней одежды.