Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Пропалестинские активисты могут начать акцию поддержки Газы во время церемонии зажжения ёлки у Рокфеллеровского центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом 28 ноября сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

«Полиция призывает к бдительности во время церемонии, поскольку пропалестинские протестующие объявили о намерении заполнить событие поддержкой Газы», — поясняет издание со ссылкой на внутренний документ правоохранителей.

В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что каких-либо данных, указывающих на конкретные угрозы или заслуживающие доверия сообщения из надёжных источников нет. Но принимая во внимание, что само мероприятие массовое и в нём примут участие десятки тысяч человек, которые могут стать лёгкой мишенью для «злоумышленников». Правоохранители просят не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Уведомление появилось в момент, когда возглавляемая палестинцами общественная организация, ответственная за несколько других недавних акций в городе, объявила о своих планах сорвать празднование зажжения деревьев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нью-Йорке прошла акция в поддержку сектора Газа, её участники на несколько часов заблокировали Манхэттенский мост. Организатором митинга выступило общество «Еврейский голос за мир». Сотни участников шествия призывали к прекращению огня в секторе Газа.

11 ноября пропалестинские протестующие требовали прекращения огня в секторе Газа, собравшись возле дома президента СШАДжозефа Байдена в Делавэре. К митингующим присоединились тысячи человек.