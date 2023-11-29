Минск, 29 ноября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об обязательствах республики по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), завершив процедуру ратификации документа Минском. Соответствующий документ появился на национальном правовом интернет-портале страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

Меморандум о вступлении Белоруссии в ШОС был подписан в Нью-Дели 4 июля 2023 года. Закон, под которым Лукашенко поставил подпись, поручает белорусскому правительству «принять меры, необходимые для оформления участия республики в меморандуме».

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в 2001 году. В неё входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Последний официально вступил в ШОС в июне 2023 года.

Белоруссия вместе с Монголией и Афганистан имеют статус наблюдателей в организации. ШОС занимается вопросам укрепления стабильности и безопасности на территории стран, входящих в неё.

Она ведёт борьбу экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом и наркоторговлей. Кроме того, в задачи ШОС входит развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия между членами этой структуры.