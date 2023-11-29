Варшава, 29 ноября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Лидера польской оппозиции Дональда Туска назвала самым влиятельным человеком газета Politico. Об этом говорится в трансляции, представленной 28 ноября на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«После восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», — сказано в сопроводительном материале.

Как указывает издание, Туск является надеждой для центристов в Европе, которые внимательно следят за тем, как популистские силы переходят с позиций «маргиналов» в правительство.

Польская оппозиция во главе с Туском недавно одержала победу на выборах в парламент Польши. Теперь состав сейма Польши поменялся так, что правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского потеряла большинство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Politico опубликовало ставший традиционным список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». В списке три категории: «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption). Так главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину назвали главным «разрушителем» года за вклад в укрепление и рост российской экономики.

Глава Украины Владимир Зеленский одержал победу в номинации «Главный мечтатель года». На втором и третьем местах оказались соответственно президент Франции Эммануэль Макрон и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.