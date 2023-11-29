Варшава, 29 ноября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Польские власти направят группу военных советников в Финляндию для помощи финской стороне в охране границы республики, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

Он отметил, что от Хельсинки поступил соответствующий официальный запрос. Сивера уточнил, что Финляндия попросила об этом после визита в Польшу финского президента Саули Ниинистё, которого приглашал польский лидер Анджей Дуда.

Глава службы также подчеркнул, что речь идёт о защите союзника Варшавы «перед лицом гибридной атаки на его границу». Он добавил, что военные советники поделятся с финскими коллегами знаниями по обеспечению приграничной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что агентство Евросоюза по границам Frontex направило в Финляндию дополнительный персонал для усиления границы с Россией. Речь идёт о группе из 50 офицеров-пограничников, специалистов по регистрации беженцев, переводчиков и других экспертов.

ЕС также доставит на границу патрульные автомобили для усиления контроля. 27 ноября финский премьер-министр Петтери Орпо предупредил, что Финляндия в ближайшее время введёт новые ограничения на границе с Россией из-за якобы неконтролируемого прибытия иностранцев, которые просят убежище.

30 ноября Хельсинки закроют последний работающий пункт пропуска на границе с РФ Райа-Йоосеппи — Лотта. Прием заявлений от просителей убежища продолжится в аэропортах и морских портах.