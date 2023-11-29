Берлин, 29 ноября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Украину ждёт крайне тяжёлая зима, поскольку она может потерять ключевые объекты критической инфраструктуры из-за ударов Вооружённых сил России. Об этом заявил генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Ролан Катер в эфире канала Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Россия… может уничтожить объекты критической инфраструктуры дальнобойной артиллерией и ракетами… Украина столкнётся с холодной зимой», — предположил он.

По мнению Катера, с наступлением зимы может увеличиться интенсивность противостояния в воздухе, что приведёт к нагрузке на украинские системы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски сообщило, что наступление зимы создаст для Вооружённых сил Украины крайне неблагоприятные условия. Он напомнил, что в 2022 году ВС России, несмотря на наступления холодов, смогли провести крупную наступательную операцию.