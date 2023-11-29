Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Российские военные в течение последней недели заметно продвинулись на западной окраине Клещеевки на артёмовском направлении (ДНР), сообщил журналистам заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов в кулуарах дискуссионной площадки «Горжусь Россией» в Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю», — сказал замглавы корпуса, слова которого приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что в процессе продвижения Вооружённые силы России берут в плен украинских военнослужащих. Алаудинов также отметил, что в этом районе ВСУ несут большие потери и их позиции начинают сыпаться.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о переброске сил спецназа «Ахмат» на артёмовское направление. В конце октября стало известно, что около Клещеевки тульские десантники пресекли попытку прорыва украинской армии.

Бойцы ВДВ обнаружили отряд противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. Украинские военные скрывались в лесопосадке и готовились пойти в атаку на рассвете. Группу ВСУ уничтожили с применением штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв».