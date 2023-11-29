Тель-Авив, Израиль, 29 ноября, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) вновь приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные с 1967 года Голанские высоты. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Israel Defense Forces Голанские высоты

За документ проголосовала 91 страна, в том числе Россия, Китай, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Против выступили Соединённые Штаты Америки, Великобритания и ещё шесть государств. От голосования за принятие резолюции воздержались 62 страны.

Резолюция предусматривает требование, чтобы Израиль «ушёл со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года». Также Генассамблея ООН призвала Израиль возобновить переговоры на ливанском и сирийском направлениях.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Военно-воздушные силы Израиля из воздушного пространства Ливана и Голанских высот нанесли удары по позициям Вооружённых сил Сирийкой Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить отметил, что в результате атаки пострадавших нет.