Берлин, 29 ноября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок использует «безответственную и извращенную логику», утверждая, что у политики нет задачи «говорить, что оружие должно молчать». Об этом написала экс-представитель Левой партии ФРГ, депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своей странице в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Сара Вагенкнехт

По мнению парламентария, задача политики состоит именно в этом. Вагенкнехт также напомнила о словах Бербок о том, что Европа «ведёт войну против России».

Депутат отметила, что глава МИД ФРГ чаще всего проявляет себя на этом посту своими «дипломатическими промахами».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сара Вагенкнехт объявила о выходе из состава Левой партии. В октябре она проинформирвоала о создании новой политической структуры под названием BSW — Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»). Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт».

В новую организацию вошли ещё 10 немецких политиков, также покинувшие ряды Левой партии. Политический аналитик Александр Сосновский предположил, что появление новой партии в ФРГ под руководством Вагенкнехт приведёт к серьёзному ослаблению оппозиции в Германии.

Эксперт также выразил мнение, что Вагенкнехт останется не более чем ярким и харизматичным оратором.