В бундестаге раскритиковали Бербок за слова о задачах политики
Политик Вагенкнехт: глава МИД ФРГ Бербок прибегла к безответственной логике
Берлин, 29 ноября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок использует «безответственную и извращенную логику», утверждая, что у политики нет задачи «говорить, что оружие должно молчать». Об этом написала экс-представитель Левой партии ФРГ, депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своей странице в социальных сетях.
По мнению парламентария, задача политики состоит именно в этом. Вагенкнехт также напомнила о словах Бербок о том, что Европа «ведёт войну против России».
Депутат отметила, что глава МИД ФРГ чаще всего проявляет себя на этом посту своими «дипломатическими промахами».
Как сообщало ИА Регнум, ранее Сара Вагенкнехт объявила о выходе из состава Левой партии. В октябре она проинформирвоала о создании новой политической структуры под названием BSW — Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»). Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт».
В новую организацию вошли ещё 10 немецких политиков, также покинувшие ряды Левой партии. Политический аналитик Александр Сосновский предположил, что появление новой партии в ФРГ под руководством Вагенкнехт приведёт к серьёзному ослаблению оппозиции в Германии.
Эксперт также выразил мнение, что Вагенкнехт останется не более чем ярким и харизматичным оратором.