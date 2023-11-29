Париж, 29 ноября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Реэкспорта украинского сахара за пределы Европы потребовала Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB). Об этом 28 ноября сообщает агентство Bloomberg.

MarkusHagenlocher Сбор сахарной свеклы

Поясняется, что растущий импорт сахара с Украины вызвал опасения у французских производителей свеклы и они потребовали реэкспорта украинской продукции за пределы Европы, чтобы избежать нанесения ущерба местным производителям. Приток украинского сахара, по мнению французских производителей, может вызвать ослабление конкуренции. Французские свекловоды также потребовали от Еврокомиссии ответа на вопрос о проблеме импорта сахара в ЕС.

Отмечается, что цена на сахар, несмотря на возрастание его импорта с Украины, остаётся в Евросоюзе по-прежнему высокой на фоне глобального дефицита этого продукта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Запрет Польши ввозить украинские пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха может обойтись Украине в потерю около $112 млн как минимум.

Запрет Венгрии на ввоз 24 видов продуктов питания, включая зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед, обернётся для Украины потерей $89 млн ежемесячно. Эмбарго Словакии будет стоит Украине в среднем $26,4 млн каждый месяц.