Тбилиси, 29 ноября, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Введение санкций против России в первую очередь навредит самой Грузии, заявил в беседе с журналистами исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии… На словах будет выглядеть, якобы против России ввели санкции, но на самом деле санкции будут введены против граждан Грузии», — сказал он.

Мдинарадзе напомнил, что доля грузинской продукции в российском импорте составляет 0,3%. Таким образом, введение санкций против России не оказало бы никакого влияния, но в то же время у Грузии произошёл бы спад экономики на 10%.

Как передавало ИА Регнум, в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме также заявил, что если Грузия присоединится к экономическим санкциям против России, то это нанесёт урон национальным интересам страны и разрушит её экономику. По его словам, товарооборот между странами за год составляет порядка одного миллиарда долларов.