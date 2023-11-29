Вашингтон, 29 ноября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Министерство обороны США не имеет достаточного количества средств для усиления своей воинской группировки на Ближнем Востоке, сообщила газета Politico без упоминания источника этой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В публикации отмечается, что после эскалации палестино-израильского конфликта Пентагон приказал направить в регион дополнительную авианосную группу, средства ПВО, истребители и несколько сотен американских военнослужащих. При этом в Конгрессе США до сих пор идут споры по вопросу согласования финансирования, из-за чего у Вашингтона нет денег на наращивание своей боевой мощи.

Финансирование удается поддерживать только за счет средств, которые были предусмотрены в рамках бюджета за предыдущий финансовый год, а постоянный бюджет на текущий год так и не принят. В Пентагоне утверждают, что ведомству приходится идти на «меры экстраординарного характера» и использовать средства из других статей расходов.

Из-за сложившейся ситуации министерство вынуждено сократить ассигнования на подготовку, развертывание и обучение сил. При этом ряд программ и вовсе может быть свернут.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские вооружённые силы истощены и нуждаются в пополнении личного состава. По его словам, проблема кроется в бессмысленных оккупационных войнах, в которых участвовали США в последние десятилетия.

Он также признал, что из-за истощения Соединённые Штаты пока не готовы участвовать в каком-либо новом конфликте. 26 ноября представитель демократов в сенате Конгресса США Чак Шумер объявил, что 4 декабря члены законодательного органа могут рассмотреть запрос Белого дома о выделении пакета помощи Украине и Израилю.

Парламентарий назвал это одной из важнейших задач, которую необходимо решить американским сенаторам. В свою очередь советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан не исключил, что Вашингтону придется ввести ограничения на поставки оружия в Израиль.