Вашингтон, 29 ноября, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Приглашение палестинского движения ХАМАС посетить сектор Газа и оценить масштаб разрушений там отклонил американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети Х Илон Маск. Об этом бизнесмен 28 ноября написал на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Сейчас это кажется немного опасным. Но я верю, что долгосрочное процветание Газы пойдет на пользу всем сторонам», — такой комментарий оставил Маск к публикации с приглашением ХАМАС посетить палестинский анклав.

Маск находится с визитом в Израиле, где он совместно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху совершил поездку на юг страны, где премьер показал бизнесмену последствия атаки ХАМАС на израильские поселения 7 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан пригласил Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы бизнесмен мог лично увидеть последствия атак Израиля на палестинский анклав и оценить масштаб разрушений.