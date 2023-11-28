Санкт-Петербург, 29 ноября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца, 73-летнего народного артиста России Михаила Боярского, который попал в больницу с инфарктом. Парламентарий подтвердил, что у актёра действительно случился инфаркт, но его состояние уже стабилизировалось.

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Боярский

«Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — заявил депутат в беседе с телеканалом »78».

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября появилась информация, что Михаила Боярского доставили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Он почувствовал себя плохо 27 ноября.

При этом за сутки врачи смогли стабилизировать состояние актера и перевели его из реанимации в обычную палату. В свою очередь в Театре имени Ленсовета заявили журналистам, что госпитализация народного артиста носила плановый характер.

В марте Михаил Боярский рассказал, что рассматривает возможность завершения театральной актёрской карьеры. Он объяснил свои мысли проблемами со здоровьем, которые усугубились из-за перенесенного коронавируса.