Брюссель, 29 ноября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Владимир Зеленский одержал победу в номинации «Главный мечтатель года» в рамках мероприятия, проводимого газетой Politico трансляция которого велась на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ведущий церемонии представил рейтинг политиков по категориям «деятели», «мечтатели» и «разрушители». Глава Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен заняла первое место в номинации «деятели».

На втором и третьем местах оказались соответственно президент Франции Эммануэль Макрон и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В категории «разрушители» первое место досталось экс-президенту автономного сообщества Каталония Карлесу Пучдемону.

Второе и третье места в этой категории заняли соответственно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая Владимиру Зеленскому вручили премию имени Карла Великого. Церемония награждения прошла в немецком Аахене.

На ней выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который похвалил Зеленского. Зеленский также произнёс речь, которую пришлось прервать из-за того, что награда упала со стола.

Читатели газеты Bild за месяц до церемонии осудили идею удостоить политика премии имени Карла Великого. Они назвали эту инициативу «нелепой и позорной».