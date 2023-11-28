Газа, Палестина, 29 ноября, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС готово к достижению полного компромисса с Израилем по обмену пленными, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC 28 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Мы хотим, чтобы эти люди отправились домой. Также мы хотим, чтобы наши заключённые отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, заключению соглашения», — сказал он.

Гази Хамад подчеркнул, что ХАМАС намерен продолжить вести боевые действия против Армии обороны ЦАХАЛ по завершения гуманитарной паузы.

В руках ХАМАС остаются порядка двух сотен израильских военнослужащих, захваченных в плен во время атаки 7 октября, приведшей к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что ХАМАС передало Красному Кресту девять женщин и одного ребёнка. Среди освобождённых двое являются гражданами Аргентины, ещё двое имеют гражданство Австрии и Филиппин.