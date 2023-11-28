Доха, 29 ноября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Девять женщин и одна несовершеннолетняя освобождены движением ХАМАС из сектора Газа и переданы Красному Кресту. Об этом 28 ноября сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

Как уточнил глава МИД Катара, среди освобождённых у одной женщины австрийское гражданство, у двух других — гражданство Аргентины и ещё одна является гражданкой Филиппин. Все освобождённые переданы Красному Кресту.

Также аль-Ансари уточнил, что Израиль освободит 30 палестинцев из числа мирных граждан. В эту группу вошли 15 женщин и 15 несовершеннолетних, дети и подростки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 ноября в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, продлённый согласно достигнутой сторонами договорённости. Режим будет действовать до 30 ноября на тех же условиях, что и ранее: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключённых.

Перемирие началось утром 24 ноября. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после прекращения гуманитарной паузы в секторе Газа возобновит свою военную операцию с большей интенсивностью и распространит свою деятельность на всю территорию палестинского анклава.