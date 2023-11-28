Львов, Украина, 29 ноября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Галицкий районный суд Львова заочно приговорил российскую журналистку и блогера Юлию Витязеву (настоящее имя Юлия Лозанова) к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщило львовское издание «Запад».

Её осудили за информационное сотрудничество с Россией и оправдание действий Москвы. Такие обвинения журналистке вынесли на фоне того, что она является уроженкой Одессы и долгое время проживала в этом городе.

Вместе с тем Витязева ещё в 2015 году переехала в Москву, а в 2020 году получила российское гражданство. В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил её в свой санкционный список.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдок 15 годам заключения с конфискацией имущества. Украинская прокуратура обвинила его в нарушении законов и обычаев войны.

Кроме того, главе региона инкриминировали финансирование региональной службы безопасности, которую на Украине посчитали незаконным вооружённым формированием.

2 ноября Лефортовский суд Москвы заочно арестовал подполковника Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Максима Кириловца по делу о подготовке теракта. Ему предъявили обвинения в совершении преступлений по шести статьям объявили в международный розыск.