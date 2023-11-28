Киев, 29 ноября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Экс-глава Службы внешней разведи Украины Валерий Кондратюк заявил, что жену начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью.

Иван Шилов ИА Регнум Марианна Буданова

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть… Это коснулось не только непосредственно жен Кирилла Буданова, а также и нескольких сотрудников ГУР МО… речь идёт о не менее высокопоставленных лицах», — сказал он в эфире радио «НВ» 28 ноября.

Как передавало ИА Регнум, во вторник украинское издание «Бабель» со ссылкой на собственные источники в разведке сообщило, что в крови супруги главы ГУР Кирилла Буданова Марианны обнаружили следы тяжёлых металлов. Позднее эту информацию также подтвердили в ведомстве. При этом у самого Буданова признаков отравления не выявили.

Вечером 28 ноября Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone заявил, что состояние его супруги, которую ранее госпитализировали, нормализовалось. Он добавил, что на данный момент ожидает результатов медицинского обследования.