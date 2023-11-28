Ватикан, 29 ноября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск отменил из-за болезни свою поездку в Дубай, где пройдёт 28-я конференция ООН по вопросам изменения климата (COP28), говорится в заявлении главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Представитель Ватикана уточнил, что 86-летний понтифик последовал совету врачей, которые рекомендовали ему воздержаться от визита из-за гриппозного состояния и воспаления дыхательных путей. Отмечается, Франциск «с большим сожалением» согласился с медиками, несмотря на то, что его состояние улучшается.

Бруни также подчеркнул, что понтифик и Святой престол по-прежнему желают участвовать в дискуссиях в рамках COP28. Он добавил, что формат общения будет определен в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, в июне папе Римскому провели операцию на брюшной полости. Примерно через неделю его выписали. 6 ноября Франциск пожаловался на недомогание и не стал выступать в ходе аудиенции делегации Европейской конференции раввинов в Ватикане.

26 ноября стало известно, что у него диагностировали воспаление лёгких. Из-за болезни понтифик выступил с воскресной речью по видеосвязи.