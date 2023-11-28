Будапешт, 29 ноября, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран НАТО на прошедшей встрече в Брюсселе признали провал контрнаступления Вооружённых сил Украины, заявил 28 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьёзных изменений на поле боя и никакого прорыва», — сказал Сийярто в беседе с журналистами по итогам первого дня заседания.

Венгерский дипломат в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал M1, подчеркнул, что почти все участники заседания назвали наступление украинских войск не оправдавшим ожидания. Кроме того, Сийярто призвал страны НАТО, Евросоюза и Запада в целом пересмотреть план, которого они придерживались в отношении конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября британское издание The Economist, опираясь на собственные данные, заявило, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом. Интенсивность боёв значительно уменьшилась с 13 октября, что, по их словам, говорит в первую очередь о замедлении продвижения украинских войск.